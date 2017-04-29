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Движение по всем веткам токийского метро было приостановлено после ракетного пуска КНДР

Международная панорама
29 апреля, 2:35 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Спустя примерно 10 минут движение было восстановлено

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ТОКИО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Движение по всем веткам метро японской столицы было временно приостановлено 29 апреля рано утром. По данным телеканала NHK, такое решение было принято в связи с сообщениями о ракетном пуске в КНДР.

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На информационных табло в подземке пассажиров уведомляли о временной приостановке движения по всем линиям метро с целью "проверки безопасности". Спустя примерно 10 минут движение было восстановлено.

Как отметил телеканал, в середине апреля администрация токийского метро приняла решение приостанавливать на 10 минут движение поездов для проверки безопасности при поступлении сообщений о ракетном пуске в КНДР. Такая мера была предпринята впервые.

Точных сведений о ракетном испытании пока не поступало. По информации Пентагона, запуск был произведен близ аэродрома Пукчан. Как заявил генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, ракета, по всей видимости, упала на территории КНДР.

Запуск ракеты был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.

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