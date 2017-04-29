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Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции

Международная панорама
29 апреля, 12:24 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Лидер "Национального фронта" подчеркнула, что в случае победы на президентских выборах сделает главу движения "Вставай, Франция" премьер-министром страны

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Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

© AP Photo/Claude Paris

ПАРИЖ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Партия "Национальный фронт" и движение "Вставай, Франция" приняли решение сформировать предвыборный союз. Об этом заявили в субботу на совместной пресс-конференции их лидеры Марин Ле Пен и Николя Дюпон-Эньян.

"Мы создаем большой республиканский и патриотический альянс. Мы будем совместно отстаивать нашу правительственную программу", - сообщила Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что считает шаг единомышленника отважным, и проинформировала, что в случае победы на президентских выборах "сделает Дюпон-Эньяна премьер-министром страны".

Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов

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