Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции

ПАРИЖ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Партия "Национальный фронт" и движение "Вставай, Франция" приняли решение сформировать предвыборный союз. Об этом заявили в субботу на совместной пресс-конференции их лидеры Марин Ле Пен и Николя Дюпон-Эньян.

"Мы создаем большой республиканский и патриотический альянс. Мы будем совместно отстаивать нашу правительственную программу", - сообщила Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что считает шаг единомышленника отважным, и проинформировала, что в случае победы на президентских выборах "сделает Дюпон-Эньяна премьер-министром страны".

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