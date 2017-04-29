Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канцлер Австрии назвал вступление Турции в ЕС нереалистичным

Международная панорама
29 апреля, 14:04 UTC+3 БРЮССЕЛЬ Ася Арутюнян, Денис Дубровин

Кристиан Керн отметил, что развитие событий в Турции вызывает беспокойство в Евросоюзе

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Вступление Турции в состав Евросоюза является нереалистичным. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн по прибытии на экстренный саммит ЕС по Brexit.

"Мы не верим, что вступление - реалистичный вариант", - сказал он, отметив, что развитие событий в Турции вызывает беспокойство в ЕС.

После референдума в Турции 16 апреля, на котором граждане страны с незначительным преимуществом высказались в пользу расширения президентских полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана, в ЕС стали говорить о необходимости приостановить переговоры с Анкарой о вступлении в Евросоюз, которые ведутся с 2005 года. При этом официальная позиция сообщества пока остается неизменной и переговоры о приеме Турции продолжаются.

Ранее президент страны Тайип Эрдоган заявлял, что после конституционного референдума Турция может провести референдум о переговорах по вступлению в ЕС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Керн, Кристиан
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
2
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
3
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
4
У СК РФ есть доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Чечне
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
7
В Минске задержан один из оппозиционных лидеров Статкевич
Темы дня
Загрузка...
Реклама