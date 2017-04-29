Канцлер Австрии назвал вступление Турции в ЕС нереалистичным

Козак: появились сомнения относительно проведения Гран-при России в ночное времяСпорт 29 апреля, 15:06
Почти все билеты на Гран-при России "Формулы-1" в Сочи проданыСпорт 29 апреля, 14:55
Стадион "Лужники" планируется ввести в эксплуатацию в июнеСпорт 29 апреля, 14:44
Маркин призвал болельщиков достойно принять любой результат дерби ЦСКА - "Спартак"Спорт 29 апреля, 14:37
Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедерацийСпорт 29 апреля, 13:41
Мутко хочет, чтобы "Лужники" имели столь же высокий кубковый статус, как и "Уэмбли"Спорт 29 апреля, 13:33
Мутко уверен, что сборная России по футболу сыграет с чилийцами на стадионе ЦСКАСпорт 29 апреля, 13:19
Форвард "Чикаго" Панарин приедет в сборную России по хоккею 1 маяСпорт 29 апреля, 13:14
Феттель показал лучший результат в третьей практике Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 13:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Вступление Турции в состав Евросоюза является нереалистичным. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн по прибытии на экстренный саммит ЕС по Brexit.
"Мы не верим, что вступление - реалистичный вариант", - сказал он, отметив, что развитие событий в Турции вызывает беспокойство в ЕС.
После референдума в Турции 16 апреля, на котором граждане страны с незначительным преимуществом высказались в пользу расширения президентских полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана, в ЕС стали говорить о необходимости приостановить переговоры с Анкарой о вступлении в Евросоюз, которые ведутся с 2005 года. При этом официальная позиция сообщества пока остается неизменной и переговоры о приеме Турции продолжаются.
Ранее президент страны Тайип Эрдоган заявлял, что после конституционного референдума Турция может провести референдум о переговорах по вступлению в ЕС.