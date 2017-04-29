Французская полиция арестовала отца стрелявшего на Елисейских полях террориста

ПАРИЖ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская полиция арестовала отца Карима Шерфи, террориста, стрелявшего на прошлой неделе по сотрудникам правоохранительных органов на Елисейских полях. Об этом сообщило агентство AFP.

"Этот человек пришел в минувшую пятницу в комиссариат полиции города Нуази-ле-Гран (департамент Сена-Сен-Дени) пьяным и угрожал полицейским. При нем не было оружия и он не предпринимал насильственных действий", - сообщил агентству источник в полиции. Отец террориста был задержан по обвинению в угрозах в адрес представителей властей.

Как пояснил источник, недовольство пожилого француза вызвало решение мэров городов Шель и Нуази-ле-Гран, в которых ранее проживал его сын, отказать в разрешении на проведение его захоронения на территории данных коммун. Аналогичные запреты уже неоднократно выносились местными властями по вопросам о захоронении террористов.

Карим Шерфи вечером 20 апреля открыл огонь по полицейским на Елисейских полях. В результате один из них был убит, двое других ранены. Ранение получила также находившаяся рядом туристка из Германии. О своей причастности к данному теракту немедленно заявила группировка "Исламское государство" (запрещена в России). Рядом с телом убитого полицейскими террориста была найдена записка, в которой он заявлял о своем следовании идеям ИГ.