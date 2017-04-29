Французская полиция арестовала отца стрелявшего на Елисейских полях террориста

"Рубин" обыграл "Локомотив" и прервал семиматчевую серию без побед в РФПЛСпорт 29 апреля, 18:23
Наместников: сборной России по хоккею необходимо улучшить реализациюСпорт 29 апреля, 17:11
Знарок: игроки НХЛ пока не до конца адаптировались в сборной РоссииСпорт 29 апреля, 17:06
Хоккеисты сборной России проиграли финнам в матче ЕвротураСпорт 29 апреля, 16:32
Феттель: "Феррари" подготовила феноменальную машину к Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 16:30
Эксперт: Безбородова будет незаметно во время матча ЦСКА - "Спартак", он элитный судьяСпорт 29 апреля, 16:26
Часы обратного отсчета до чемпионата мира по футболу запустили в ВолгоградеСпорт 29 апреля, 16:09
Квят доволен результатом в квалификации Гран-при России, несмотря на проблемы с машинойСпорт 29 апреля, 16:08
Пилот "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при России, Квят - 13-йСпорт 29 апреля, 15:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская полиция арестовала отца Карима Шерфи, террориста, стрелявшего на прошлой неделе по сотрудникам правоохранительных органов на Елисейских полях. Об этом сообщило агентство AFP.
"Этот человек пришел в минувшую пятницу в комиссариат полиции города Нуази-ле-Гран (департамент Сена-Сен-Дени) пьяным и угрожал полицейским. При нем не было оружия и он не предпринимал насильственных действий", - сообщил агентству источник в полиции. Отец террориста был задержан по обвинению в угрозах в адрес представителей властей.
Как пояснил источник, недовольство пожилого француза вызвало решение мэров городов Шель и Нуази-ле-Гран, в которых ранее проживал его сын, отказать в разрешении на проведение его захоронения на территории данных коммун. Аналогичные запреты уже неоднократно выносились местными властями по вопросам о захоронении террористов.
Карим Шерфи вечером 20 апреля открыл огонь по полицейским на Елисейских полях. В результате один из них был убит, двое других ранены. Ранение получила также находившаяся рядом туристка из Германии. О своей причастности к данному теракту немедленно заявила группировка "Исламское государство" (запрещена в России). Рядом с телом убитого полицейскими террориста была найдена записка, в которой он заявлял о своем следовании идеям ИГ.