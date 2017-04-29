Мэр Одессы приостановил решение о возвращении улицам города советских названий

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился приостановить решение городского совета о возвращении ряду улиц и переулков города советских названий.

"Одесский городской глава Геннадий Труханов своим распоряжением приостановил действие решения XV сессии Одесского городского совета от 26 апреля 2017 года "О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы", - проинформировала пресс-служба горсовета. Городские власти при этом пообещали вопрос о переименовании улиц Одессы вынести на общественное обсуждение и повторное рассмотрение местными депутатами.

В мае 2016 года занимавший тогда пост губернатора Михаил Саакашвили распорядился переименовать 56 улиц и переулков города в рамках декоммунизации. Предложение переименовать проспект Маршала Жукова в проспект Небесной Сотни, улицу Красных Зорь - в улицу Бернардацци, улицу Белинского - в улицу Леонтовича не понравилось горожанам и депутатам горсовета. Депутаты разработали новый проект и провели голосование среди одесситов.

26 апреля новый проект переименования улиц, в соответствии с которым проспект Маршала Жукова, улица и переулок Бабушкина, улицы Терешковой, Белинского, Гайдара, Гончарова, Бадаева сохраняют свои названия, был утвержден горсоветом. На следующий же день прокуратура Одесской области открыла уголовное дело по статье о "распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". А Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала от мэра Геннадия Труханова отменить решение, оставляющее на карте города советские названия.

Накануне Приморский районный суд Одессы отменил решение городского совета о переименовании улиц, посчитав его противоправным. За горсоветом осталось право обжаловать это решение в десятидневный срок.

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь российских и советских государственных деятелей. Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие данного закона. По данным украинских властей, в стране уже переименовали 987 населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Владимиру Ленину.