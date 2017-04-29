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Мэр Одессы приостановил решение о возвращении улицам города советских названий

Международная панорама
29 апреля, 20:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, апреля. /ТАСС

Городские власти пообещали вынести вопрос о переименовании улиц Одессы на общественное обсуждение и повторное рассмотрение местными депутатами

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КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился приостановить решение городского совета о возвращении ряду улиц и переулков города советских названий.

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"Одесский городской глава Геннадий Труханов своим распоряжением приостановил действие решения XV сессии Одесского городского совета от 26 апреля 2017 года "О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы", - проинформировала пресс-служба горсовета. Городские власти при этом пообещали вопрос о переименовании улиц Одессы вынести на общественное обсуждение и повторное рассмотрение местными депутатами.

В мае 2016 года занимавший тогда пост губернатора Михаил Саакашвили распорядился переименовать 56 улиц и переулков города в рамках декоммунизации. Предложение переименовать проспект Маршала Жукова в проспект Небесной Сотни, улицу Красных Зорь - в улицу Бернардацци, улицу Белинского - в улицу Леонтовича не понравилось горожанам и депутатам горсовета. Депутаты разработали новый проект и провели голосование среди одесситов.

26 апреля новый проект переименования улиц, в соответствии с которым проспект Маршала Жукова, улица и переулок Бабушкина, улицы Терешковой, Белинского, Гайдара, Гончарова, Бадаева сохраняют свои названия, был утвержден горсоветом. На следующий же день прокуратура Одесской области открыла уголовное дело по статье о "распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". А Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала от мэра Геннадия Труханова отменить решение, оставляющее на карте города советские названия.

Накануне Приморский районный суд Одессы отменил решение городского совета о переименовании улиц, посчитав его противоправным. За горсоветом осталось право обжаловать это решение в десятидневный срок.

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь российских и советских государственных деятелей. Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие данного закона. По данным украинских властей, в стране уже переименовали 987 населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Владимиру Ленину.

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