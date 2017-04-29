Американский военнослужащий погиб в районе Мосула

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ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американский военнослужащий погиб в субботу в районе иракского города Мосул в результате взрыва самодельной бомбы. Об этом сообщил штаб коалиции, которая проводит операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
"Военнослужащий США скончался от ран, полученных в результате срабатывания самодельного взрывного устройства за пределами Мосула в Ираке 29 апреля", - говорится в сообщении.
Других деталей не приводится.