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Американский военнослужащий погиб в районе Мосула

Международная панорама
29 апреля, 21:55 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Военнослужащий скончался от ран, полученных при срабатывании самодельного взрывного устройства

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ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американский военнослужащий погиб в субботу в районе иракского города Мосул в результате взрыва самодельной бомбы. Об этом сообщил штаб коалиции, которая проводит операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

"Военнослужащий США скончался от ран, полученных в результате срабатывания самодельного взрывного устройства за пределами Мосула в Ираке 29 апреля", - говорится в сообщении.

Других деталей не приводится.

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