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Ле Пен высказалась в пользу возвращения национальной валюты во Франции

Международная панорама
30 апреля, 2:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Политик планирует провести референдум по вопросу отказа от евро, если будет избрана на пост президента Франции

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© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила о намерении в случае своего избрания поднять вопрос о возвращении к национальной валюте, так как евро является обременительным для страны. Об этом она заявила в интервью газете Le Parisien.

"Нам необходимо контролировать валюту и адаптировать ее к экономике, так как единая валюта в настоящее время является бременем", - цитирует издание ее слова. Однако полный отказ от евро политик все же не рассматривает: по ее словам, лучше, если единой европейской валютой будут пользоваться только крупные международные компании.

Ле Пен планирует провести референдум по вопросу отказа от евро, если будет избрана на пост главы Франции на выборах в стране, добавляет Le Parisien.

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Президентские выборы во Франции
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