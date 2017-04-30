Сенатор: США надо вступить в прямые переговоры с Ким Чен Ыном, если это будет возможно

Апрель в Москве завершится солнечной, теплой погодойМосква 30 апреля, 6:15
Ракетные системы С-300 и С-400 провели боевые пуски на полигоне АшулукАрмия и ОПК 30 апреля, 6:08
Десять полицейских получили ранения в результате нападения фанатов "Баварии"Спорт 30 апреля, 4:44
Пенс: действия в отношении Сирии, Ирана, КНДР и ИГ помогают восстановить авторитет СШАМеждународная панорама 30 апреля, 4:43
Украинский сайт "Миротворец" внес в черный список Диму БиланаКультура 30 апреля, 4:40
Трамп: США не назвали Китай валютным манипулятором из-за ситуации с КНДРМеждународная панорама 30 апреля, 3:58
Трамп дал поручение минторгу США выявить нарушения торговых соглашенийЭкономика и бизнес 30 апреля, 3:24
Ле Пен высказалась в пользу возвращения национальной валюты во ФранцииМеждународная панорама 30 апреля, 2:46
Четыре шайбы Пажо принесли "Оттаве" победу над "Рейнджерс" в матче 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 30 апреля, 2:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США следует провести переговоры лично с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если такая возможность представится. Такое мнение высказал в субботу в эфире телекомпании CNN американский сенатор Кристофер Кунс, входящий в состав комитета по иностранным отношениям верхней палаты Конгресса.
Законодателю был задан вопрос, следует ли США вступить в прямые переговоры с руководством КНДР, если это станет возможным. "Я считаю, что нам следует вести прямые переговоры", - ответил сенатор.
"Нам было важно продемонстрировать свои военные возможности и таким образом дать ясно понять, что мы готовы защищать наших союзников в регионе - Южную Корею и Японию. Я также считаю важным дать ясно понять, что мы желаем вести переговоры до тех пор, пока Северная Корея будет воздерживаться от провокационных шагов", - добавил Кунс, уточнив, что под такими шагами он подразумевает испытания баллистических ракет и ядерных боезарядов. Последнее испытание в КНДР сенатор назвал "доказательством полной непредсказуемости Ким Чен Ына".
Политик также счел взаимодействие с Китаем "единственным конструктивным путем" в достижении конечной цели - денуклеаризации Корейского полуострова. Кунс рекомендовал президенту Трампу в столь деликатных вопросах поменьше пользоваться Twitter. "Откровенно говоря, это уже не реалити-ТВ, это опасная реальность. Я считаю, что в данном случае дипломатией надо заниматься не с помощью Twitter, а лидерских действий на заседаниях Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме", - заметил он.
Пхеньян 16 апреля провел попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося 15 апреля в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования.
28 апреля Трамп в своем Twitter написал, что КНДР отнеслась пренебрежительно к пожеланиям Китая и его пользующемуся большим уважением председателю КНР Си Цзиньпину, когда запустила, хотя и безуспешно, ракету.