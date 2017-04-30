Сенатор: США надо вступить в прямые переговоры с Ким Чен Ыном, если это будет возможно

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США следует провести переговоры лично с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если такая возможность представится. Такое мнение высказал в субботу в эфире телекомпании CNN американский сенатор Кристофер Кунс, входящий в состав комитета по иностранным отношениям верхней палаты Конгресса.

Законодателю был задан вопрос, следует ли США вступить в прямые переговоры с руководством КНДР, если это станет возможным. "Я считаю, что нам следует вести прямые переговоры", - ответил сенатор.

"Нам было важно продемонстрировать свои военные возможности и таким образом дать ясно понять, что мы готовы защищать наших союзников в регионе - Южную Корею и Японию. Я также считаю важным дать ясно понять, что мы желаем вести переговоры до тех пор, пока Северная Корея будет воздерживаться от провокационных шагов", - добавил Кунс, уточнив, что под такими шагами он подразумевает испытания баллистических ракет и ядерных боезарядов. Последнее испытание в КНДР сенатор назвал "доказательством полной непредсказуемости Ким Чен Ына".

Политик также счел взаимодействие с Китаем "единственным конструктивным путем" в достижении конечной цели - денуклеаризации Корейского полуострова. Кунс рекомендовал президенту Трампу в столь деликатных вопросах поменьше пользоваться Twitter. "Откровенно говоря, это уже не реалити-ТВ, это опасная реальность. Я считаю, что в данном случае дипломатией надо заниматься не с помощью Twitter, а лидерских действий на заседаниях Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме", - заметил он.

Пхеньян 16 апреля провел попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося 15 апреля в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования.

28 апреля Трамп в своем Twitter написал, что КНДР отнеслась пренебрежительно к пожеланиям Китая и его пользующемуся большим уважением председателю КНР Си Цзиньпину, когда запустила, хотя и безуспешно, ракету.