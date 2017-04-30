СМИ: генсек ООН выразил поддержку переговорному процессу по Сирии в Астане

АСТАНА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем, на которой обсуждался ход межсирийского переговорного процесса в Астане. Об этом сообщил казахстанский телеканал "Хабар-24".

По его данным, обсуждалась ситуация в сфере международной безопасности. В частности, министр проинформировал генсека о ходе переговорного процесса по Сирии. Гутерриш выразил свою полную поддержку процессу.

Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии состоится в Астане с 3 по 4 мая. В предыдущей международной встрече по Сирии, которая прошла с 14 по 15 марта, приняли участие делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана, а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии).