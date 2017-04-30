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СМИ: жертвами ударов ВВС западной коалиции на севере Сирии стали 14 мирных граждан

Международная панорама
30 апреля, 14:25 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

ВВС альянса нанесли серию ударов по городам Табка и Ракка на севере страны

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. По меньшей мере 14 мирных граждан Сирии стали жертвами авиаударов международной коалиции во главе с США в окрестностях города Ракка на севере республики. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

ВВС альянса нанесли серию ударов по городам Табка и Ракка на севере Сирии, что привело к потерям среди мирного населения, передает телеканал.

Города Табка и Ракка в настоящий момент удерживаются террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Наступление на позиции экстремистов осуществляет арабо-курдская вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии", поддержку которой оказывают ВВС коалиции, ведомой США.

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