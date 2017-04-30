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СМИ: силы самообороны Японии будут выполнять новый тип задач по охране кораблей ВМС США

Международная панорама
30 апреля, 14:52 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Как ожидается, первым к выполнению таких задач приступит экипаж вертолетоносца "Идзумо"

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ТОКИО, 30 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Корабли Сил самообороны Японии с мая будут выполнять новый тип задач по охране американского флота, который обеспечивает безопасность Японии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

По его данным, министр обороны Томоми Инада уже дала соответствующие распоряжения. Как ожидается, первым к выполнению таких задач, ставших возможными после принятия поправок к законодательству в сфере безопасности, приступит экипаж вертолетоносца "Идзумо".

1 мая он выйдет с базы Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава и направится в трехмесячное плавание к берегам Филиппин и Индонезии. По пути ему предстоит взять под охрану корабли снабжения ВМС США в акватории Тихого океана в районе между островом Сикоку и полуостровом Босо, который образует Токийский залив. По плану, когда они в итоге разойдутся, американские корабли направятся в Японское море, чтобы доставить топливо для других кораблей ВМС США, оснащенных информационно-управляющими системами Aegis.

Возможность участия в подобных операциях была предоставлена после вступления в силу соответствующих поправок в марте прошлого года. Согласно законодательству, японские корабли могут выполнять задачи по обороне вооружений и оборудования США и других стран, которые участвуют в обеспечении безопасности Японии. При этом даже в мирное время им будет разрешено в ограниченных масштабах применять оружие, если на то будут весомые основания.

Силы самообороны будут следить за районом вокруг американских кораблей, чтобы вовремя выявить подозрительные морские или воздушные суда.

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