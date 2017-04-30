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Депутат Рады Артеменко опроверг информацию о лишении его гражданства

Международная панорама
30 апреля, 17:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, апреля. /ТАСС

По словам украинского политика, ему ничего не известно о подписании президентом Украины Петром Порошенко указа о лишении его гражданства

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КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко, которого Генеральная прокуратура страны обвиняет в государственной измене, назвал ложью информацию о лишении его украинского гражданства.

"Если помните четыре или пять дней тому назад появилась информация, что якобы миграционная служба, а потом комиссия по гражданству при администрации президента проголосовала и вынесла решение обратиться к президенту о лишении меня гражданства Украины. Как выяснилось после двух или трех часов поиска, никакой комиссии не было. Это все фейк, который вбрасывают некоторые мои коллеги", - заявил он в эфире телеканала "112. Украина".

По словам Артеменко, ему ничего не известно о подписании президентом Украины Петром Порошенко указа о лишении его гражданства. "Я продал депутатский запрос, я знаю, что мой адвокат направил такой запрос в администрацию президента, чтобы узнать официальную позицию", - отметил он. Политик добавил, что если информация о лишении подтвердится, то он намерен обжаловать решение главы государства. "Если нет, то я считаю, что такого депутата как Олег Ляшко нужно судить, нужно выбивать из Верховной рады и забывать о нем", - выразил уверенность он.

Депутат также опроверг информацию, что находится в Вене. "Я сейчас нахожусь не в Вене, а Вашингтоне", - указал парламентарий. Он пояснил, что в столице США планирует представить собственную инициативу для урегулирования ситуации в Донбассе и поиска консенсуса в отношениях с Россией.

Ранее лидер фракции Радикальной партии в Раде Олег Ляшко сообщил, что Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Артеменко "в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады".

Согласно украинскому законодательству, одним из оснований для прекращения гражданства является добровольное приобретение гражданства другого государства. Вопросами лишения также может заниматься миграционная служба, однако решение вступает в силу после подписания президентом Украины соответствующего указа.

Дело о госизмене

В американских СМИ в феврале появилась информация о том, что Артменеко передал Майклу Флинну, который в то время был помощником президента США по национальной безопасности, план, касающийся статуса Крыма и снятия санкций против России.

По информации телеканала CNN, один из пунктов плана касался принадлежности Крыма, который воссоединился с Россией в 2014 году. В документе якобы говорилось о возможности "сдачи в аренду" полуострова России на срок от 50 до 100 лет. Как отмечала ранее газета The New York Times, план также предполагал снятие антироссийских санкций.

О том, что план Артеменко был передан Флинну первой сообщила газета The New York Times. Она утверждала, что это произошло примерно за неделю до отставки последнего с поста помощника Трампа по национальной безопасности, которую американский президент принял 13 февраля. Поводом для ухода Флинна с должности стали подозрения в том, что он неполно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих телефонных контактах с послом России в Вашингтоне.

После публикации в The New York Times в отношении Артеменко на Украине было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Он также был исключен из состава фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной раде. Артеменко, являющийся замглавы комитета по вопросам евроинтеграции в Верховной раде, ранее заявлял о провале ассоциации с Евросоюзом и призвал к скорейшему восстановлению связей с Россией и странами СНГ.

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