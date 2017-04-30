Доклад: число невинных жертв ударов коалиции в Сирии и Ираке выросло до 352

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ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. По меньшей мере 352 мирных жителя могли погибнуть в результате авиаударов возглавляемой США антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с момента начала кампании в августе 2014 года. Об этом говорится в распространенном штабом коалиции ежемесячном докладе о потерях среди мирного населения в зоне конфликта.
"На данный момент, согласно имеющимся данным, скорее всего, по меньшей мере 352 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с момента начала операции. Мы сожалеем в связи с непреднамеренной гибелью людей, к которой привели действия коалиции, направленные против ИГ в Ираке и Сирии, и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям", - говорится в документе.
В нем уточняется, что штаб после проведенной проверки признал достоверными еще девять сообщений о жертвах среди мирного населения. Речь идет об ударах, которые наносились в феврале и марте текущего года.