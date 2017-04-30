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CBS: Трамп считает Ким Чен Ына "умным парнем", который имеет дело с "жесткими людьми"

Международная панорама
30 апреля, 18:47 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Президент США высказал мнение, что в юном возрасте Ким Чен Ыну "удалось принять власть", которой хотели завладеть многие другие люди

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ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп считает лидера КНДР Ким Чен Ына "умным парнем", которому "приходится иметь дело с жесткими людьми". Об этом он заявил в вышедшем в воскресенье в эфир интервью телеканалу CBS.

"На самом деле я не хочу его обсуждать. Люди спрашивают: "А он в своем уме?" Я понятия не имею", - сказал президент США.

"Могу вам сказать то, что многим людям не нравится слышать. Но он был молодым человеком 26 или 27 лет, когда власть перешла к нему от его отца (Ким Чен Ира), когда тот умер. Очевидно, ему приходится иметь дело с очень жесткими людьми, в особенности с генералами и другими", - продолжил Трамп.

Он заметил, что в столь юном возрасте Ким Чен Ыну "удалось принять власть", которой, полагает Трамп, многие другие люди хотели завладеть. "Так что, конечно, он весьма умный парень. Но у нас есть ситуация, которая длится уже давно, и мы не можем позволить ей продолжаться", - считает президент США.

Трамп также выразил уверенность в том, что разобраться с проблемой КНДР должна была еще администрация президента Джорджа Буша-младшего или Билла Клинтона. "Честно говоря, не администрации (экс-президента Барака) Обамы следовало этим заниматься", - добавил он.

Американский лидер при этом отказался отвечать на вопрос, причастны ли США к тому, что ракетные испытания Пхеньяна часто заканчиваются неудачей.

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