Британские власти продлили арест предполагаемому террористу, задержанному 27 апреля

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ЛОНДОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британские власти продлили срок содержания под стражей задержанного 27 апреля 27-летнего мужчины, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщила лондонская полиция.
"Ордер на дальнейшее продление содержания под арестом был предъявлен Вестминстерскому магистратскому суду в субботу, 29 апреля. Это позволяет содержать подозреваемого под стражей до четверга, 4 мая", - сказано в заявлении, которое сегодня распространил Скотланд-Ярд.
Упомянутый мужчина был задержан в Лондоне близ здания парламента. В рюкзаке у мужчины были ножи.
В четверг британские власти провели еще одну спецоперацию, во время которой задержали шестерых подозреваемых в терроризме. Во время задержания была ранена попавшая под подозрение женщина.
В воскресенье воскресная газета The Sunday Times информировала о том, что Скотланд-Ярду также стало известно о еще двух терактах, готовившихся в британской столице. Издание сообщило, что эта информация не имеет отношения к тем арестам, которые были произведены в четверг.
22 марта у стен британского парламента был совершен теракт. Автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Правоохранители застрелили нападавшего, в результате действий террориста пять человек погибли, около 50 пострадали.