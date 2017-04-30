Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британские власти продлили арест предполагаемому террористу, задержанному 27 апреля

Международная панорама
30 апреля, 19:18 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Мужчина был задержан в Лондоне близ здания парламента. У него в рюкзаке нашли ножи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британские власти продлили срок содержания под стражей задержанного 27 апреля 27-летнего мужчины, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщила лондонская полиция.

"Ордер на дальнейшее продление содержания под арестом был предъявлен Вестминстерскому магистратскому суду в субботу, 29 апреля. Это позволяет содержать подозреваемого под стражей до четверга, 4 мая", - сказано в заявлении, которое сегодня распространил Скотланд-Ярд.

Упомянутый мужчина был задержан в Лондоне близ здания парламента. В рюкзаке у мужчины были ножи.

В четверг британские власти провели еще одну спецоперацию, во время которой задержали шестерых подозреваемых в терроризме. Во время задержания была ранена попавшая под подозрение женщина.

В воскресенье воскресная газета The Sunday Times информировала о том, что Скотланд-Ярду также стало известно о еще двух терактах, готовившихся в британской столице. Издание сообщило, что эта информация не имеет отношения к тем арестам, которые были произведены в четверг.

22 марта у стен британского парламента был совершен теракт. Автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Правоохранители застрелили нападавшего, в результате действий террориста пять человек погибли, около 50 пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Киев пустил гривны на ветер, построив дамбу для блока подачи воды в Крым
2
В Польше по делу об убийствах жителей Донбасса и пленных ополченцев задержали австрийца
3
СМИ: почетный консул Польши в США отстранена от работы за фото Туска в нацистской форме
4
"Спартак" гарантировал себе медали чемпионата России по футболу сезона-2016/17
5
На юго-западе Москвы найдены два снаряда времен войны
6
Боттас заявил, что рад выиграть первую гонку в "Формуле-1"
7
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
Темы дня
Загрузка...
Реклама