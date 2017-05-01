NYT: Трамп не предупредил Госдеп и Совет нацбезопасности о приглашении Дутерте

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп не предупредил Госдепартамент и Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме о своем решении пригласить президента Филиппин Родриго Дутерте в Вашингтон. Внешнеполитическое ведомство и СНБ в конфиденциальном порядке намерены выразить категорическое несогласие с таким подходом главы государства, сообщила газета The New York Times.

Она ссылается на свои источники в администрации. Согласно их данным, решение Трампа пригласить Дутерте в столицу США застало Госдеп и СНБ врасплох. Они приготовились к неизбежной волне критики со стороны правозащитных организаций, которые не устают упрекать Манилу во внесудебных расправах.

"Трамп по сути оправдал кровавую войну Дутерте с распространением наркотиков и теперь будет нести моральную ответственность за все новые расправы", - приводит газета мнение представителя международной правозащитной организации Human Rights Watch Джона Сифтона. "Трампу должно быть стыдно, хотя его личные качества говорят о невозможности такого чувства", - подчеркнул он.

Президенты США и Филиппин в субботу обсудили проблемы региональной безопасности, включая КНДР. По оценке пресс-службы Белого дома, "это был очень дружелюбный разговор". "Президент Трамп также пригласил президента Дутерте в Белый дом, чтобы обсудить важность американо-филиппинского альянса, который сейчас движется в очень позитивном направлении", - резюмировали в Белом доме.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в сентябре-октябре 2016 года вступил в острый конфликт с уходящей администрацией лидера США Барака Обамы, которая утверждала, что Манила нарушает права человека и, в частности, практикует внесудебные расправы над лицами, заподозренными в торговле наркотиками. Дутерте в связи с этим угрожал разорвать тесные военные связи с Вашингтоном.

После вступления Дутерте в должность в прошлом году Манила начала курс на расширение сотрудничества с Пекином. В октябре 2016 года президент Филиппин нанес официальный визит в КНР. Сам Дутерте при этом подчеркивал, что он также намерен сотрудничать с США при президенте Трампе и прилагать усилия к разрешению проблем Южно-Китайского моря в соответствии с нормами международного права.