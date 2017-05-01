СМИ: в Латвию прибыла группа канадских военных инженеров для строительства базы НАТО

ОТТАВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Группа военных инженеров из Канады прибыла в Латвию для строительства базы, где в скором времени будет размещен канадский батальон НАТО. Об этом сообщил телеканал CBC.

В группу вошли около 50 военнослужащих одного из инженерных подразделений Вооруженных сил (ВС) Канады. В Латвии они построят "небольшой город", рассчитанный на проживание 500 солдат. "В этом маленьком городе будет все необходимое для длительного пребывания - кухня, системы электро- и водоснабжения, интернет и тренажерные залы", - заявил командир группы подполковник Крис Коттон.

Лидеры НАТО на саммите в Варшаве в июле прошлого года приняли решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Численность натовской группировки в Латвии составит порядка 1 тыс. человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении, а возглавит батальон Канада, направив в республику 455 солдат. Канадские военные должны прибыть в Латвию в мае этого года, а полностью формирование батальона должно завершиться в июле-августе.