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Fox: ВВС США намерены осуществить второй за неделю испытательный пуск МБР

Международная панорама
1 мая, 18:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Как сообщает телекомпания, испытательный пуск Minuteman III проводится после того, как КНДР осуществила неудачный пуск своей твердотопливной ракеты с мобильной пусковой установки

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НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. ВВС США намерены осуществить 3 мая испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщила телекомпания Fox News со ссылкой на американских официальных лиц.

26 апреля ВВС США уже производили испытательный пуск такой ракеты с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния). Тогда ракета, головная часть которой содержала оборудование для сбора телеметрической информации, была выпущена по полигону у атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов. Minuteman III преодолела порядка 6,8 тыс. км.

Новый испытательный пуск МБР, отметила телекомпания, проводится после того, как в минувшую субботу КНДР осуществила завершившийся неудачей пуск своей твердотопливной ракеты с мобильной пусковой установки.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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