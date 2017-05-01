Трамп считает, что в отношении КНДР США должны быть "готовы к худшему"

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп считает, что в отношении северокорейского кризиса "нужно быть готовым к худшему". Об этом глава государства рассказал в интервью, опубликованном в газете Washington Examiner.

"КНДР висит на мне тяжким грузом, но мы должны быть готовы к худшему, - отметил он. - Мы должны быть готовы делать то, что мы должны делать. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось".

Глава государства описал северокорейского лидера Ким Чен Ына, как человека, который постоянно выступает с угрозами и "говорит ужасные вещи". "Люди не могут делать этого", - прокомментировал Трамп его слова и поступки.

Американский лидер подчеркнул, что попросил председателя КНР Си Цзиньпина использовать свое влияние и оказывать давление на лидера КНДР, чтобы Пхеньян прекратил ядерные испытания и программу разработки баллистических ракет, которые могут угрожать Соединенным Штатам.

Ранее в интервью телеканалу CBS Трамп не стал говорить о том, какой будет реакция США на новые ядерные испытания КНДР. Он заявил, что "не обрадуется", если Пхеньян решит провести их, не уточнив значение этих слов.