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СМИ: в Нью-Йорке задержаны участники первомайской акции

Международная панорама
1 мая, 21:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Демонстранты отказались освободить проход к зданию, где размещена штаб-квартира крупнейшего банка JP Morgan Chase

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НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Около десятка участников первомайских акций были арестованы в центре Манхэттена. Как сообщил телеканал NY1, полиция задержала демонстрантов после того, как они отказались освободить проход к зданию, где размещена штаб-квартира крупнейшего банка JP Morgan Chase.

Ранее около 200 человек приняли участие в первомайском митинге перед зданием муниципалитета Нью-Йорка. Акция, организованная коалицией профсоюзов и организаций в поддержку прав иммигрантов, проходила под лозунгом "Люди - не нелегалы". Несколько демонстрантов пришли на митинг с плакатами, осуждающими политику администрации Трампа в области миграции.

В США первомай как праздник начали отмечать в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, США, Франции, Италии, Швеции и некоторых других странах. В 1891 году по решению Брюссельского конгресса II Интернационала, секциям организации в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и формат празднования первомая.

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