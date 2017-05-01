Белый дом: Филиппины могут помочь в экономической изоляции КНДР

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Администрация США полагает, что власти Филиппин могут помочь в дипломатической и экономической изоляции КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.

"Я думаю, что для нас является благоприятной возможностью работать со странами этого региона, которые могут сыграть определенную роль в дипломатической и экономической изоляции Северной Кореи, - прокомментировал он телефонный разговор Дональда Трампа и президента Филиппин Родриго Дутерте. - И, откровенно говоря, национальные интересы Соединенных Штатов, безопасность наших граждан и безопасность людей в регионе являются главными приоритетами президента".

Отвечая на вопросы журналистов, Спайсер отметил, что американский лидер знал о жестких действиях Дутерте в борьбе с наркоторговлей. "Я не собираюсь рассказывать вам всю информацию, которую он получает. Но когда он говорит с каким-либо лидером (страны), он получает краткую информацию о том, что тот делает или сделал", - подчеркнул пресс- секретарь. По его словам, целью приглашения было обсуждение урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

В субботу президенты США и Филиппин провели телефонный разговор, по итогам которого Трамп пригласил Дутерте в Белый дом, чтобы обсудить важность американо-филиппинских отношений. Позже газета The New York Times сообщила, что Трамп не предупредил о своем решении Госдепартамент и Совет национальной безопасности при Белом доме.