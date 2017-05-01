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В Берлине полиция применила слезоточивый газ против агрессивных участников демонстрации

Международная панорама
1 мая, 23:13 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Демонстранты бросали в полицейских бутылки и направляли пиротехнику

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БЕРЛИН, 1 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Слезоточивый газ пришлось применить германской полиции против особо агрессивных участников демонстрации "Революционеров 1 мая", которая традиционно проходит в этот вечер в Берлине. В этом году она собрала более 8 тыс. человек.

"Имели место нападения с флагштоками на коллег, что потребовало применения физической силы и перцового газа", - отметили в правоохранительных органах. Из рядов демонстрантов в полицейских летели бутылки и пиротехника. Многие из участников акции скрывали лица под масками и выкрикивали "Весь Берлин ненавидит полицию", "Проваливайте". Стражи порядка насчитали около 300 агрессивно настроенных человек, несколько были задержаны.

Безопасность в городе на 1 мая обеспечивают до 5,4 тыс. стражей порядка. Эпицентром первомайских акций, как и в прежние годы, стал берлинский район Кройцберг, где левые настроения традиционно сильны. До сих пор там с жилыми домами соседствуют так называемые сквоты - брошенные здания, в которых бывают анархисты, радикалы, представители различных субкультур левого толка.

Первые беспорядки на 1 мая прошли в Кройцберге еще в 1987 году. Радикалы тогда подожгли десятки машин, разгромили супермаркеты, устроили пожар на станции метро. "Зачистить" район от хулиганов полицейским удалось лишь в ночь на 3 мая. Около 100 человек пострадали, 47 радикалов были задержаны.

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