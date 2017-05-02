Эксперты России, Ирана и Турции встретятся в Астане в преддверии переговоров по Сирии

АСТАНА, 2 мая. /ТАСС/. Эксперты стран - гарантов перемирия в Сирии - России, Ирана и Турции - проведут во вторник здесь встречу. В последний раз консультации в таком формате состоялись 18-19 апреля в Тегеране.

Дискуссия предваряет начинающиеся 3 мая (по 4 мая) международные переговоры по ситуации в этой арабской республике. Астана уже в четвертый раз примет подобный форум.

В столице Казахстана 3 мая будут работать делегации России во главе со спецпредставителем президента по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, Ирана, Турции, возможно США (на уровне посла) и Иордании. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет в Астану вечером 2 мая. Представители Дамаска во главе с постоянным представителем САР при ООН Башаром Джаафари уже прибыли в Астану, участие вооруженной оппозиции пока не подтверждено.

Кроме того, сегодняшний день стороны, как ожидается, проведут в предварительных консультациях, в частности пройдет встреча делегаций России и ООН.

Темы переговоров

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ключевое значение будут иметь вопросы повестки дня, которые касаются дальнейшей консолидации режима прекращения боевых действий, реализации мер доверия, обеспечения доставки гуманитарных грузов, создания благоприятных условий для политического процесса. "Прекращение огня между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции также имеет важнейшее значение для того, чтобы эффективно противостоять террористической угрозе на территории Сирии", - подчеркнул Лавров.

Россией, Ираном и Турцией создана совместная оперативная группа по мониторингу соблюдения перемирия. Дополнительного согласования требуют механизмы ответственности за нарушение прекращения огня, рабочая группа по обмену удерживаемым лицами между сторонами конфликта.

В повестке встреч стоит и вопрос о дальнейшем расширении числа группировок, участвующих в режиме перемирия, сопоставление карт стран-гарантов и Иордании по отделению оппозиции от террористов.

Кроме того, будут рассматриваться и политические вопросы, прежде всего о создании конституционной комиссии по выработке нового основного закона Сирии. Оппозиция - так называемый Высший комитет по переговорам - пока отказывается обсуждать данное положение, продолжая настаивать на том, чтобы бы президент САР Башар Асад сложил с себя полномочия.

Переговоры и без оппозиции

На предыдущий раунд 14-15 марта делегация вооруженной оппозиции не приехала, ссылаясь на якобы многочисленные случаи нарушения режима прекращения огня.

Москва, отметил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, рассчитывает, что вооруженная оппозиция приедет на встречу по Сирии в Астане. "Рассчитываем на то, что приедет, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Надеемся, что наши турецкие партнеры как гаранты (режима прекращения огня в Сирии. - Прим. ТАСС) проведут соответствующую работу". "Астана для того и существует, чтобы обсуждать все эти вопросы и максимально эффективно взаимодействовать в плане закрепления режима прекращения боевых действий", - подчеркнул Богданов.

Вместе с тем, отметил дипломат, работа в "астанинском формате" продолжится, даже если вооруженная оппозиция не приедет.

"Какая альтернатива (работы в "астанинском формате". - Прим. ТАСС)? Астана нацелена на закрепление режима прекращения боевых действий", - сказал спецпредставитель президента.