Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"

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ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Министр торговли США Уилбур Росс назвал ракетный удар по сирийскому аэродрому "развлечением после ужина" президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшегося в поместье "Мар-а-Лаго" во Флориде 7 апреля. Выступая в понедельник на международной конференции экономического Института Майкла Милкена в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), глава ведомства также сказал, что за такое "развлечение" Трампу "даже не пришлось ничего платить".
"После того, как принесли десерт, президент сказал господину Си (Цзиньпину), что ему нужно кое о чем рассказать ему, а именно - о запуске 59 ракет по Сирии", - сказал Росс, слова которого приводит журнал Variety. "Это было вместо развлечения после ужина", - добавил он. После того, как толпа рассмеялась, министр добавил: "Дело в том, что президенту ничего не стоило устроить такое развлечение".
Ранее Трамп в интервью Fox Business заявил, что оповестил Си Цзиньпина о ракетном ударе во время подачи десерта на ужине в поместье "Мар-а-Лаго". По словам американского президента, в это время ему поступило "сообщение от генералов" о готовности нанести удар, и он отдал соответствующий приказ.
Вооруженные силы США 7 апреля запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.