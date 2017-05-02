В Палате лордов считают, что Лондону нужно пересмотреть политику на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания должна пересмотреть свою политику на Ближнем Востоке в связи с новыми реалиями в этом регионе и непредсказуемостью администрации президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе комитета по международным отношениям Палаты лордов британского парламента.

"Ближний Восток изменился, и политика Великобритании в этом регионе должна реагировать на это", - сказал председатель комитета Дэвид Хауэлл, подчеркнув, что "новая британская стратегия в регионе должна отражать его новые реалии".

Лорды уверены, что подобный шаг необходим в связи с "непредсказуемым характером политики президента Трампа". "Мы больше не можем предполагать, что США будут задавать тон отношениям Запада с Ближним Востоком. Великобритания должна серьезно подумать над тем, каким образом необходимо изменить наш подход", - отметил Хауэлл.

В докладе отмечается, что Запад так и не смог добиться отстранения от власти президента Сирии Башара Асада. "Цель смещения Асада как необходимое условие для урегулирования конфликта при текущем политическом курсе оказалась недостижимой. Несмотря на применение химического оружия и недавнюю эскалацию военного конфликта, Асад при поддержке России остается у власти", - пишут его авторы.

"В Сирии нет хороших вариантов, однако последняя атака с применением химического орудия, серьезность гуманитарного кризиса с возможной дестабилизацией Евросоюза и стран Ближнего Востока из-за наплыва беженцев требует от Великобритании и международного сообщества удвоения усилий, чтобы достигнуть согласованного решения (конфликта)", - говорится в докладе.