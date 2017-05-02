Встреча экспертов РФ, Ирана и Турции по Сирии пройдет во второй половине дня

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АСТАНА, 2 мая. /ТАСС/. Встреча военных экспертов стран-гарантов перемирия в Сирии - России, Ирана и Турции - запланирована на вторую половину дня вторника. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.
"Встреча пройдет после обеда (разница с Москвой плюс три часа - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.
Консультации предваряют проведение переговоров по Сирии 3-4 мая. Главными темами нового раунда станут вопросы соблюдения режима прекращения огня и его мониторинг, сопоставление карт по размежеванию "на земле" оппозиции от террористов, создание рабочей группы об обмену удерживаемых лиц, а также политические аспекты, прежде всего, выработка новой конституции Сирии.