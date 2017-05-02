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Встреча экспертов РФ, Ирана и Турции по Сирии пройдет во второй половине дня

Международная панорама
2 мая, 10:37 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 2, мая. /ТАСС

Источник уточнил, что встреча пройдет после обеда. Разница во времени с Москвой составляет плюс три часа

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АСТАНА, 2 мая. /ТАСС/. Встреча военных экспертов стран-гарантов перемирия в Сирии - России, Ирана и Турции - запланирована на вторую половину дня вторника. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.

"Встреча пройдет после обеда (разница с Москвой плюс три часа - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Консультации предваряют проведение переговоров по Сирии 3-4 мая. Главными темами нового раунда станут вопросы соблюдения режима прекращения огня и его мониторинг, сопоставление карт по размежеванию "на земле" оппозиции от террористов, создание рабочей группы об обмену удерживаемых лиц, а также политические аспекты, прежде всего, выработка новой конституции Сирии.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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