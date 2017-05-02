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Швейцарские спецслужбы предупредили об угрозе новых терактов в Европе

Международная панорама
2 мая, 11:21 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 2, мая. /ТАСС

В федеральной разведывательной службе страны отметили, что "в Швейцарии террористическая угроза остается на повышенном уровне"

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ЖЕНЕВА, 2 мая. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба Швейцарии предупредила об угрозе новых террористических нападений в Европе. Об этом сообщило агентство Reuters.

"В Швейцарии террористическая угроза остается на повышенном уровне", - отмечается в докладе спецслужб.

"Наиболее вероятная террористическая угроза в Европе и, таким образом, в Швейцарии будет и дальше исходить от террористов, мотивированных идеями джихада, - предупредили в ведомстве. - Следует ожидать новых нападений".

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