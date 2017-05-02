Швейцарские спецслужбы предупредили об угрозе новых терактов в Европе

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ЖЕНЕВА, 2 мая. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба Швейцарии предупредила об угрозе новых террористических нападений в Европе. Об этом сообщило агентство Reuters.
"В Швейцарии террористическая угроза остается на повышенном уровне", - отмечается в докладе спецслужб.
"Наиболее вероятная террористическая угроза в Европе и, таким образом, в Швейцарии будет и дальше исходить от террористов, мотивированных идеями джихада, - предупредили в ведомстве. - Следует ожидать новых нападений".