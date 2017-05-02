Sky: не менее 10 человек погибли при нападении ИГ на лагерь ВС Ирака на западе страны

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. По меньшей мере 10 человек погибли, шесть получили ранения в результате нападения боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на лагерь ВС Ирака в западной провинции Анбар. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По имеющейся информации, экстремисты атаковали позиции военнослужащих в местечке Эс-Суккар в районе города Эр- Рутба (310 км от административного центра провинции Анбар - Рамади). Другие подробности не приводятся.

Правительственные силы Ирака начали 22 апреля кампанию по зачистке западной провинции Анбар от банд ИГ. Цель операции - уничтожение складов вооружения боевиков и нейтрализация ячеек радикалов, действующих на западе республики. Поддержку наземным формированиям оказывают ВВС Ирака и западной коалиции во главе с США. Как сообщали в командовании операции, экстремисты продолжают удерживать города Эль-Каим, Рава и Ана в Анбаре.