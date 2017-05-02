Sky: не менее 10 человек погибли при нападении ИГ на лагерь ВС Ирака на западе страны

Cosco в I квартале рассчитывает получить чистую прибыль объемом $37,7 млнТранспорт 2 мая, 12:58
ХК "Авангард" обменял Бурдасова в ЦСКА на Кугрышева и КошелеваСпорт 2 мая, 12:56
Солдатова и Дина Аверина выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в СофииСпорт 2 мая, 12:47
Четверо россиян претендуют на посты в комитетах Международной федерации конного спортаСпорт 2 мая, 12:34
ЕСПЧ присудил €95 тыс. троим россиянам за пытки в полицииМеждународная панорама 2 мая, 12:32
Ученые степени в РФ смогут присуждать по совокупности научных статейНаука 2 мая, 12:29
ПГК в I квартале 2017 года увеличила погрузку в крытых вагонах из Западной Сибири на 19%Транспорт 2 мая, 12:24
Фестиваль искусств "Традиции и современность" пройдет 7-11 июня в ЦВЗ "Манеж"Новости партнеров 2 мая, 12:23
Минздрав объяснил разницу тарифов ОМС на медицинскую помощь в регионахОбщество 2 мая, 12:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. По меньшей мере 10 человек погибли, шесть получили ранения в результате нападения боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на лагерь ВС Ирака в западной провинции Анбар. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
По имеющейся информации, экстремисты атаковали позиции военнослужащих в местечке Эс-Суккар в районе города Эр- Рутба (310 км от административного центра провинции Анбар - Рамади). Другие подробности не приводятся.
Правительственные силы Ирака начали 22 апреля кампанию по зачистке западной провинции Анбар от банд ИГ. Цель операции - уничтожение складов вооружения боевиков и нейтрализация ячеек радикалов, действующих на западе республики. Поддержку наземным формированиям оказывают ВВС Ирака и западной коалиции во главе с США. Как сообщали в командовании операции, экстремисты продолжают удерживать города Эль-Каим, Рава и Ана в Анбаре.