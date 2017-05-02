ЕСПЧ присудил €95 тыс. троим россиянам за пытки в полиции

ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал своим решением Россию выплатить €95 тыс. троим россиянам, которые подверглись жестокому обращению после задержания полицией. Об этом говорится в решении, распространенном судом из Страсбурга.

Judgment Olisov and Others v. Russia - inadequate explanations for injuries sustained during police custodyhttps://t.co/kBRtxh5cFO#ECHR — ECHR Press (@ECHR_Press) 2 мая 2017 г.

Истцами выступали россияне Александр Олисов, Никита Данишкин и Юрий Зонтов. Все они обратились в ЕСПЧ в период с 2009 по 2014 гг. По их утверждениям, полицейские применяли в отношении их насильственные действия, заставив тем самым признаваться в преступлениях. В исках указывалось, что российские власти отказывались проводить расследования по их жалобам на пытки.

Рассмотрев данные дела, суд в Страсбурге пришел к выводу, что Россия нарушила статью 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, в ЕСПЧ посчитали, что российские власти не провели полноценного расследования пыток, ограничиваясь лишь проведением доследственной проверки.

Суд постановил выплатить компенсации Олисову, Данишкину и Зонтову в объеме €95 тыс. на троих и плюс €3,2 тыс. судебных издержек.