Мэру Кишинева вручили приз "Взятка года" в виде рыбы и мамалыги

КИШИНЕВ, 2 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Депутаты муниципального совета Кишинева вручили мэру города, вице-президенту проевропейской Либеральной партии (ЛП) Дорину Киртоакэ приз "Взятка года" в виде мамалыги (каша из кукурузной муки, национальное молдавское блюдо - прим. ТАСС) и рыбы. Таким образом они отметили прошедшие на прошлой неделе аресты по подозрению в коррупции заммэра Нистора Грозаву, а также однопартийца Киртоакэ - министра транспорта Юрия Киринчука.

Выбор приза депутаты объяснили тем, что партийный начальник мэра - лидер Либеральной партии Михай Гимпу - после трансляции по местному телевидению кадров оперативной съемки, запечатлевших момент передачи взятки Киринчуку, попытался оправдаться, заявив, что "в пакете могли быть рыба или мамалыга".

Ранее мэр Кишинева стал обладателем звания "Бездельник и вредитель года" за плохую организацию работ по ликвидации последствий снежного циклона, обрушившегося на Молдавию в конце прошлой недели. Депутаты также вручили ему символический приз - резиновые сапоги, пилу и рукавицы. А два месяца назад они удостоили Киртоакэ звания "Грязнуля года", положив ему на стол в качестве приза наполненный грязью кубок. Таким образом были отмечены "заслуги" мэра в превращении столицы в один из самых загрязненных и необустроенных городов страны.

На прошлой неделе Апелляционная палата Кишинева удовлетворила требование оппозиционных депутатов организовать проведение референдума по отставке мэра. Со своей стороны либералы, входящие в правящую в Молдавии коалицию проевропейских партий, расценили массовые аресты как политическое давление.

"Все эти задержания преследуют цель очернить нашу партию, показать, что защищающий европейские ценности Гимпу ворует из европейских фондов", - заявил лидер партии. Он обратил внимание, что только на прошлой неделе по обвинению в коррупции были задержаны делегированный в правительство либералами министр транспорта Киринчук, два заместителя мэра Кишинева, вице-председатель ЛП и другие чиновники.

Наблюдатели связывают проблемы либералов с тем, что у правящей в Молдавии Демократической партии появилась возможность сформировать парламентское большинство без участия либералов, представители которых оказались замешанными в компрометирующих власть коррупционных скандалах. По данным опросов, нынешней проевропейской коалиции не доверяет более 80% населения.