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Оппозиция Македонии угрожает президенту страны импичментом

Международная панорама
2 мая, 15:07 UTC+3 СКОПЬЕ /Корр. ТАСС, Валентин Адоньев

По словам представителя оппозиции, это может произойти, если президент откажется в 10-дневный срок предоставить парламентскому большинству мандат на формирование правительства

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Активисты движения "За единую Македонию" в здании парламента, Скопье, 27 апреля

Активисты движения "За единую Македонию" в здании парламента, Скопье, 27 апреля

© REUTERS/Ognen Teofilovski

СКОПЬЕ, 2 мая. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Партия этнических албанцев "Демократический союз за интеграцию" (ДСИ), входящая в коалицию с оппозицией, предупредила президента Македонии Гёрге Иванова о возможности импичмента в случае его отказа в 10-дневный срок предоставить парламентскому большинству мандат на формирование правительства. Об этом заявил член ДСИ Талат Джафери, который 27 апреля в обход установленной парламентской процедуры был избран спикером Собрания (однопалатный парламент) страны.

По его оценке, ситуация в Македонии не является "чрезвычайной", но в политическом контексте представляется сложной, и ее необходимо решать политическими средствами.

Вместе с тем, "если президент Иванов в 10-дневный срок не предоставит мандат на формирование правительства парламентскому большинству, тогда он совершит уголовное преступление, - приводит слова Джафери Хорватское радио и телевидение. - Он (президент) обязан передать мандат, поскольку конституцией и законами не предусмотрен отказ от предоставления такого права (на формирование кабмина) ".

"Если мандат не будет предоставлен, тогда парламент может начать процедуру его (главы государства) отзыва, - отметил член ДСИ. - Однако для этого будет необходимо обеспечить две трети от общего состава парламента (120 мест), которым на данный момент парламентское большинство не располагает".

27 апреля оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента - члена ДСИ, бывшего полевого командира проалбанской "Народной освободительной армии" Талата Джафери. Затем активисты движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. По информации телеканала "Сител", в результате пострадали не менее 109 человек, в том числе депутаты, сотрудники полиции и демонстранты.

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