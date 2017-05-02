Чешское правительство подаст в отставку из-за скандалов вокруг министра финансов

ПРАГА, 2 мая. /ТАСС/. Правительство Чехии подаст в отставку из-за скандалов, связанных с подозрениями в уклонении от налогов первого вице-премьера, министра финансов, лидера правоцентристского политического движения АNО ("Акция недовольных граждан") и миллиардера Андрея Бабиша. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Богуслав Соботка, являющийся одновременно председателем крупнейшей партии правительственной коалиции - Чешской социал-демократической партии (ЧСДП).

"Правительство подаст в отставку, как предполагаю, еще в течение текущей недели, - сказал он. - Я как председатель правительства не могу нести ответственность за ситуацию, когда на посту вице-премьера и министра финансов находится человек, прошлое которого неясно и в отношении которого имеются многочисленные подозрения по поводу уклонений от уплаты налогов".

Соботка считает, что возникшую ситуацию должны решать коалиционные правительственные партии: ЧСДП, христианские демократы и АNО.

Бабиш категорически отвергает все обвинения, называя их политической провокацией социал-демократов, теряющих поддержку среди избирателей перед предстоящими в республике 20 и 21 октября парламентскими выборами.

Согласно последним опросам населения, наибольшие шансы на успех на выборах имеет АNО. Ее готовы поддержать 31,5% избирателей. ЧСДП может рассчитывать на голоса 12% граждан.

Возможность внеочередных выборов

Премьер-министр Чехии не исключает возможность проведения досрочных выборов в Палату депутатов (нижняя палата) парламента республики.

"Такая возможность не исключена, - отметил он. - О ней должны договориться все представленные в парламенте партии, а не только входящие в состав правительственной коалиции".

Очередные выборы в нижнюю палату парламента должны состояться 20 и 21 октября 2017 года.

Согласно чешской конституции, президент республики должен принять отставку правительства. Милош Земан может поручить сформировать новый кабинет лидеру иной политической партии. Не исключено, что им станет Андрей Бабиш, являющийся, согласно опросам населения, одним из наиболее популярных политиков.

Пражский град пока воздерживается комментировать решение Богуслава Соботки об отставке правительства. Ранее Милош Земан, допустив в беседе с журналистами такую возможность, не посчитал ее разумной. По его словам, это была бы, прежде всего, одна из предвыборных акций социал-демократов, теряющих поддержку среди избирателей. Политологи прогнозируют, что глава государства будет выступать против проведения досрочных парламентских выборов.