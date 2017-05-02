Трамп объяснил компромисс с оппозицией по бюджету нехваткой голосов в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Правящая Республиканская партия США пошла на компромисс по федеральному бюджету с находящимися в оппозиции демократами из-за того, что не располагает необходимым большинством голосов в Конгрессе. Президент страны республиканец Дональд Трамп пояснил это в своем Twitter.

The reason for the plan negotiated between the Republicans and Democrats is that we need 60 votes in the Senate which are not there! We.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 мая 2017 г.

"Нам нужны 60 голосов в Сенате, а их нет", - указал глава администрации. Именно в этом "причина того плана, который был выработан республиканцами и демократами", признал он.

"Нам надо либо выбрать в 2018 году побольше сенаторов-республиканцев, либо изменить правила, чтобы достаточно было большинства в 51%, - добавил Трамп. - Нашей стране нужна хорошая остановка (работы правительства) в сентябре, чтобы поправить дело!"

Ранее республиканцы и демократы в Конгрессе достигли компромиссной договоренности по финансированию деятельности правительства до конца текущего финансового года, завершающегося в США 30 сентября. Оппозиция однозначно восприняла выработанные условия как свою победу. Например, сделка не предусматривает выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, которое было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа.

Демократы считают, что заложили основу для блокирования законодательных приоритетов президента Трампа на годы вперед, добившись крупных уступок в отношении законопроекта о расходовании средств, обеспечивающего дальнейшее функционирование правительства, написала близкая к оппозиции газета The Washington Post.