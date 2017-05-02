Меркель: снятие санкций с РФ возможно при выполнении минских договоренностей

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Ангела Меркель считает, что снятие санкций с РФ возможно при условии соблюдения российской стороной минских договоренностей. Об этом канцлер ФРГ заявила по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Я бы хотела, чтобы мы добились снятия санкций (с России) при выполнении минских договоренностей", - сказала она. Меркель также отметила, что Россия и Германия продолжают контактировать в сфере экономики, науки и в некоторых других областях.

При этом Путин подчеркнул: "Ничего другого, альтернативного мы придумать не можем и не должны ничего придумывать, кроме нормандского формата и минских договоренностей, поскольку нельзя строить новых планов, не добившись элементарных результатов по тому, что мы наметили в предыдущие годы". Российский лидер также вновь заметил, что чрезвычайно важную роль в Донбассе играет миссия ОБСЕ "и нужно сделать все для того, чтобы обеспечить работу" этой структуры.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был согласован на саммите в столице Белоруссии 12 февраля 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины в нормандском формате и подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине. Документ, получивший поддержку СБ ООН, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, обмен пленных на основе принципа "всех на всех", реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей" и другое.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным: украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва с глубоким непониманием относится к попыткам увязать санкционную тему в отношении России с реализацией минских договоренностей. По его словам, достаточно нелогично и абсурдно выглядят заявления, что санкции могут быть сняты только после реализации минских договоренностей.