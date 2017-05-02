В Венесуэле введен запрет на ношение огнестрельного оружия сроком на 180 дней

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МЕХИКО, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльские власти ввели временный запрет на ношение оружия в стране. Об этом сообщил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Боливарианской Республики Нестор Ревероль.
"Ношение огнестрельного оружия на всей территории страны приостанавливается на 180 дней, чтобы обеспечить безопасность, мир и внутренний порядок", - написал министр на своей странице в Twitter.
Se suspende el PORTE DE ARMAS DE FUEGO en todo el territorio nacional por 180 días, para garantizar la seguridad, la paz y el orden interno— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 2 May 2017
С начала апреля насилие во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро унесло жизни порядка 30 человек, сотни пострадали.
Причиной обострения политического кризиса стали резолюции Верховного суда, касающиеся полномочий президента и парламента, находящегося под контролем оппозиции, а также решение Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи.