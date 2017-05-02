Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Венесуэле введен запрет на ношение огнестрельного оружия сроком на 180 дней

Международная панорама
2 мая, 19:57 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

С начала апреля во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро были убиты порядка 30 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльские власти ввели временный запрет на ношение оружия в стране. Об этом сообщил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Боливарианской Республики Нестор Ревероль.

"Ношение огнестрельного оружия на всей территории страны приостанавливается на 180 дней, чтобы обеспечить безопасность, мир и внутренний порядок", - написал министр на своей странице в Twitter.

С начала апреля насилие во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро унесло жизни порядка 30 человек, сотни пострадали.

Причиной обострения политического кризиса стали резолюции Верховного суда, касающиеся полномочий президента и парламента, находящегося под контролем оппозиции, а также решение Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
2
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
3
Собянин: около 4,5 тыс пятиэтажек попали в список для голосования по программе реновации
4
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
5
Human Rights Watch утверждает, что в атаке на Хан-Шейхун использовалась советская бомба
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
Меркель: Россия является конструктивным партнером в организации G20
Темы дня
Загрузка...
Реклама