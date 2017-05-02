Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: в согласованный Конгрессом бюджет включены средства на строительство стены

Международная панорама
2 мая, 20:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Однако сами законодатели отмечают, что в документе не говорится о выделении средств на строительство заградительных сооружений на границе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в согласованный законодателями Конгресса проект бюджета включены средства на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он сказал на церемонии награждения футбольной команды академии ВВС США в Белом доме.

Глава государства подчеркнул, что документ включает "первоначальный взнос за стену на границе". "Республиканцы одержали свою победу незаметно для окружающих, - утверждает глава государства. - Теперь у нас есть больше денег для (защиты) границы, чем мы получили за десять лет - демократы не скажут об этом, они забыли - с достаточным количеством средств, чтобы сделать первоначальный взнос за стену на границе".

"Мы ставим много новых стен в определенных районах. Мы вкладываем огромную сумму денег, чтобы исправить существующие структуры, некоторые из которых мы сможем сохранить в будущем, - подчеркнул американский лидер. - Будьте уверены, мы начинаем строить стену".

Бюджет и стена

Однако, как отмечают сами законодатели, в документе не говорится о выделении средств на строительство заградительных сооружений на границе, против которого выступали демократы. "Внесу ясность, в этом законопроекте нет выделения средств на первоначальный взнос за строительство новой стены на границе", - написал в своем Twitter сенатор Патрик Лихи (демократ, от штата Вермонт).

Американский лидер 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. При этом сам республиканец во время своей предвыборной кампании в прошлом году указывал, что стоимость проекта строительства составит 12 млрд долларов, а его однопартийцы - спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан и лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл - говорили о 15 млрд долларов. Трамп неоднократно заявлял, что за строительство стены заплатит Мексика. Президент этой страны Энрике Пенья Ньето ранее указывал, что Мексика рассчитывает на хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за возведение стены.

Республиканцы и демократы в Конгрессе достигли компромиссной договоренности по финансированию деятельности правительства до конца текущего финансового года, завершающегося в США 30 сентября. Оппозиция однозначно восприняла выработанные условия как свою победу.

Демократы считают, что заложили основу для блокирования законодательных приоритетов президента Трампа на годы вперед, добившись крупных уступок в отношении законопроекта о расходовании средств, обеспечивающего дальнейшее функционирование правительства, написала близкая к оппозиции газета The Washington Post.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Одесса, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
2
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
3
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
4
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
5
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
6
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама