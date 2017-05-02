Трамп: в согласованный Конгрессом бюджет включены средства на строительство стены

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в согласованный законодателями Конгресса проект бюджета включены средства на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он сказал на церемонии награждения футбольной команды академии ВВС США в Белом доме.

Глава государства подчеркнул, что документ включает "первоначальный взнос за стену на границе". "Республиканцы одержали свою победу незаметно для окружающих, - утверждает глава государства. - Теперь у нас есть больше денег для (защиты) границы, чем мы получили за десять лет - демократы не скажут об этом, они забыли - с достаточным количеством средств, чтобы сделать первоначальный взнос за стену на границе".

"Мы ставим много новых стен в определенных районах. Мы вкладываем огромную сумму денег, чтобы исправить существующие структуры, некоторые из которых мы сможем сохранить в будущем, - подчеркнул американский лидер. - Будьте уверены, мы начинаем строить стену".

Бюджет и стена

Однако, как отмечают сами законодатели, в документе не говорится о выделении средств на строительство заградительных сооружений на границе, против которого выступали демократы. "Внесу ясность, в этом законопроекте нет выделения средств на первоначальный взнос за строительство новой стены на границе", - написал в своем Twitter сенатор Патрик Лихи (демократ, от штата Вермонт).

To be clear, there is NO funding in this bill for ANY kind of down payment on construction of a new border wall. https://t.co/we8eKoA07m — Sen. Patrick Leahy (@SenatorLeahy) 2 мая 2017 г.

Американский лидер 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. При этом сам республиканец во время своей предвыборной кампании в прошлом году указывал, что стоимость проекта строительства составит 12 млрд долларов, а его однопартийцы - спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан и лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл - говорили о 15 млрд долларов. Трамп неоднократно заявлял, что за строительство стены заплатит Мексика. Президент этой страны Энрике Пенья Ньето ранее указывал, что Мексика рассчитывает на хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за возведение стены.

Республиканцы и демократы в Конгрессе достигли компромиссной договоренности по финансированию деятельности правительства до конца текущего финансового года, завершающегося в США 30 сентября. Оппозиция однозначно восприняла выработанные условия как свою победу.

Демократы считают, что заложили основу для блокирования законодательных приоритетов президента Трампа на годы вперед, добившись крупных уступок в отношении законопроекта о расходовании средств, обеспечивающего дальнейшее функционирование правительства, написала близкая к оппозиции газета The Washington Post.