Ле Пен намерена вступить в переговоры по реформе ЕС сразу после победы на выборах

ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах во Франции намерена вступить в переговоры по реформе ЕС сразу же после своего избрания. Об этом она заявила в интервью агентству Reuters.

Политик также сообщила, что переговоры могут занять 6-8 месяцев, после чего во Франции будет проведен референдум. Ранее Ле Пен подчеркивала, что намерена вступить в переговоры с ЕС, чтобы "восстановить суверенитет французского народа в валютной, территориальной и экономической областях".

Лидер "Национального фронта" подтвердила, что намерена "вывести Францию из еврозоны" и выразила надежду на то, что "национальная валюта может появиться в карманах французов в течение двух лет". "Цель состоит в трансформации единой валюты в общую", - сказала Ле Пен. Как отмечают финансовые аналитики, в отличие от единой, общая валюта допускает одновременное существование национальных денежных единиц. По словам Ле Пен, "национальная валюта может лучше защитить сбережения граждан".

Она не согласилась с тем, что "евро является щитом французской экономики". "Это ложь", - сказала она.

Лидер "Национального фронта" заявила, что в случае победы на президентских выборах свою первую поездку она совершит в Брюссель.

Лидер "Нацфронта" отметила, что в Брюсселе она проинформирует страны ЕС о намерениях Франции. На вопрос о том, что она скажет канцлеру Германии Ангеле Меркель, Ле Пен заявила, что скажет, "что Франция будет отстаивать свои собственные интересы".

Ранее Ле Пен в интервью газете Le Parisien заявляла, что у Франции в случае ее победы на выборах будет национальная валюта, предназначенная для расчетов граждан, при этом операции крупных компаний будут производиться в общей со странами ЕС валюте.

Первый тур президентских выборов прошел 23 апреля, в нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным Конституционным советом страны данным, основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов, Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%. Второй тур выборов состоится 7 мая.