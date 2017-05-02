Белый дом: Трамп обсудил с Путиным создание зон безопасности в Сирии

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным перспективу создания так называемых зон безопасности в Сирии "для достижения прочного мира" в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшегося телефонного разговора двух лидеров.

"Президент Трамп и президент Путин сошлись во мнении относительно того, что страдание (людей) в Сирии зашло слишком далеко, и стороны должны сделать все возможное для прекращения насилия. Беседа была очень хорошей и включала в себя обсуждение (создания) безопасных зон деэскалации для достижения прочного мира в гуманитарных и других целях", - говорится в заявлении пресс-службы.

Согласно изложенным в нем данным, лидеры двух стран также поговорили о совместных усилиях по "искоренению терроризма на всем Ближнем Востоке".

Белый дом констатировал, что президенты также обсудили то, как можно "наилучшим образом разрешить опасную ситуацию в КНДР".

Пресс-служба также сообщила, что Трамп довел до сведения Путина, что Соединенные Штаты намерены делегировать своего представителя на четвертый раунд международной встречи в Астане по Сирии.

"Соединенные Штаты отправят представителя на мирные переговоры в Астану, которые состоятся 3-4 мая", - говорится в заявлении.

Ранее представитель Госдепартамента США подтвердил корреспонденту ТАСС, что в дискуссиях в Астане примет участие и. о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что госсекретарь Рекс Тиллерсон "попросил Джонса присутствовать на переговорах на этой неделе". "Его участие в качестве наблюдателя от США указывает на поддержку США политического решения сирийского кризиса", - заключили в Госдепе.