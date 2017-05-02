ДНР: ВСУ сорвали "режим тишины", согласованный для эвакуации персонала ДФС

ДОНЕЦК, 2 мая. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков сорвали "режим тишины", согласованный Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в районе Ясиноватой для эвакуации персонала Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"После начала обстрела района ДФС российские офицеры в СЦКК инициировали введение режима прекращения огня в этом районе, чтобы можно было эвакуировать персонал ДФС. Договоренность между сторонами была достигнута. Однако украинская сторона так и не прекратила огонь. Эвакуацию пришлось отменить", - цитирует представителя командования ДНР Донецкое агентство новостей.

По информации представителя компании "Вода Донбасса", персонал фильтровальной станции находится в бомбоубежище. Обстрелы окрестностей станции по-прежнему продолжаются.

Донецкая фильтровальная станция сегодня была вновь обесточена и остановила свою работу из-за обстрелов киевских силовиков.

Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что украинские силовики за три часа выпустили свыше 50 танковых снарядов и мин по окрестностям Ясиноватой и району ДФС. "С 17:30 украинская сторона ведет обстрелы района ДФС и окрестностей Ясиноватой. Выпущено в общей сложности более пяти десятков мин и танковых снарядов", - сказал источник.

Район Донецкой фильтровальной станции является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Киеву. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.