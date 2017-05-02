Очевидцы опровергли официальную версию удара США по жилому дому в Мосуле

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Официальное объяснение мартовского удара авиации США по жилому дому в Мосуле (Ирак), в результате которого погибли более 100 человек, опровергается людьми, выжившими при этом налете, и другими очевидцами. Телекомпания CBS подтвердила это в репортаже о "самом смертоносном инциденте" в операции по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

После удара, нанесенного 17 марта, официальные лица США утверждали, будто экстремисты намеренно согнали людей в этот дом, заминировали его, а затем спровоцировали удар по нему коалиции во главе с США. На самом деле "ничего этого не было", указывается в репортаже со ссылкой на журналистское расследование агентства Associated Press, которому удалось опросить семь человек, присутствовавших при налете и переживших его.

По их словам, людей в дом пустил его хозяин - местный предприниматель Тайсер Абу Тауфик, который и сам жил там с семьей из 14 человек. Место казалось подходящим для укрытия именно из-за того, что невысокий двухэтажный дом, стоявший в стороне от оживленных улиц, не годился под огневую позицию и по идее не должен был представлять интереса для враждующих сторон. Тем не менее по нему был нанесен с воздуха такой удар, что в живых остались только два человека.

Одного из них, Али Зануна, журналисты нашли в больнице в Ирбиле в ожидании очередной операции. По его словам, при налете он потерял более 20 родственников, включая двух жен, трех сыновей, четырех дочерей и новорожденного внука. Самого его извлекли из-под обломков через пять дней после удара. Выжил он, в частности, благодаря тому, что у него был при себе пузырек с лекарством, которое он и пил по каплям вместо воды.

И он, и некий Халед, живший в доме до 16 марта, но ушедший оттуда из-за тесноты, утверждали, что ни боевиков, ни взрывчатки там никогда не было. Авторов официальной американской версии Халед назвал просто "лжецами". То же самое подтвердил и хозяин соседнего дома Абдулла Халиль Ибрагим. Его дом был также частично разрушен взрывом, там погибли несколько человек, сам он потерял ногу.

CBS указывает, что Центральное командование ВС США отказывается все это комментировать, ссылаясь на то, что его собственное расследование официально не завершено. Согласно репортажу, только в западной части Мосула и только авиаударами было разрушено свыше 1 590 жилых домов. По данным организации Iraq Body Count ("Счет иракских потерь"), там в марте-апреле в результате авианалетов погибли 1 117 человек, ранее при освобождении менее густонаселенной восточной части города были убиты около 1 600 мирных жителей. Пентагон со своей стороны признает гибель в Сирии и Ираке от ударов возглавляемой им коалиции 352 гражданских лиц за все время кампании против ИГ, идущей с 2014 года.