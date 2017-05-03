Конституционная ассамблея не будет создавать новый основной закон Венесуэлы

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МЕХИКО, 3 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы созывается не для разработки нового основного закона Боливарианской Республики. Об этом заявил во вторник член президентской комиссии по ее созданию Исайяс Родригес. Решение о созыве КА в понедельник принял глава государства Николас Мадуро.
"Не планируется делать новую конституцию, в любом случае можно будет беспристрастно обсудить то, что может подойти для разрешения конфликта, который переживает страна", - цитирует Родригеса сайт телеканала Globovision. КА может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. Ранее этот орган созывался в 1999 году.
Венесуэльская оппозиция, контролирующая парламент страны, осудила инициативу Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хулио Борхес назвал случившееся "самым тяжелым государственным переворотом в истории Венесуэлы" и призвал народ протестовать против такого решения исполнительной власти.