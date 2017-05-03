Дрезденский оркестр сыграет на границе США и Мексики в знак несогласия с планами Трампа

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Дрезденский симфонический оркестр планирует дать концерт прямо на границе США и Мексики в знак несогласия с планами американского президента Дональда Трампа построить стену между двумя странами. Об этом сообщает агентство DPA.

Выступление запланировано на 3 июня в Парке дружбы, одна часть которого находится на территории американского Сан-Диего (штат Калифорния), другая - в мексиканском городе Тихуана (штат Нижняя Калифорния). Парк был разбит на границе двух государств еще в 1970-х, однако на рубеже веков его разделил надвое забор. С 2009 года здесь начали усиливать пограничный контроль, а теперь планируют возвести настоящую стену.

"Мы хотим передать послание свободы и свое несогласие с возведением стен прямо над головами людей", - заявил художественный руководитель коллектива из Германии Маркус Риндт. Он отметил, что оркестр собрал на концерт более €13 тыс. в интернете, причем многие из пожертвований поступили от граждан США.

Специально для этого концерта немецкий композитор Виланд Райсман написал музыкальное произведение для симфонического оркестра под названием "Вопрос с ответом". Оно предполагает необычное исполнение: оркестр из ФРГ должен будет исполнить свою партию на территории Мексики, а затем ждать ответа с американской стороны.

Организаторы надеются, что к выступлению присоединятся их коллеги из США - местные любительские оркестры и группы, а также музыканты-одиночки. "Это будет громкий концерт", - подытожил Риндт на состоявшейся во вторник пресс-конференции в Мехико.

Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой протяженностью более 3 тыс. км и заявил, что его реализация начнется немедленно. Американский лидер неоднократно заявлял, что за строительство стены заплатит Мексика. Президент этой страны Энрике Пенья Ньето ранее указывал, что Мексика не станет платить за возведение стены.

Это не первый случай, когда оркестр из столицы Саксонии оказывается в центре политической жизни. Так, в октябре прошлого года МИД Германии отменил концерт оркестра в память о геноциде армян в Османской империи, который должен был пройти в стенах генконсульства ФРГ в Стамбуле. Причиной такого решения стал протест турецкой стороны.