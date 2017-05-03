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СМИ: не менее двух человек погибли в результате атаки на конвой НАТО в Кабуле

Международная панорама
3 мая, 6:57 дата обновления: 3 мая, 7:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Информация о том, являются ли погибшие иностранными военнослужащими, не приводится

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в среду в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана. Террорист-смертник подорвался вблизи колонны военных НАТО, сообщает телеканал TOLO News.

По данным агентства Reuters, в непосредственной близости от места взрыва находятся посольство США и штаб небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support).

Информация о том, являются ли погибшие иностранными военнослужащими, не приводится. 

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