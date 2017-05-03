МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Власти КНДР задержали гражданина США по имени Ким Сан Дук по подозрению во "враждебных действиях". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР ЦТАК.

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