Эрдоган назвал эффективным сотрудничество с РФ по Сирии

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АНКАРА, 3 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эффективным сотрудничество с Россией по Сирии и отметил, что у двух стран общие цели. Об этом он заявил в Анкаре перед вылетом в Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы с Россией сделали много шагов на пути урегулирования ситуации в Сирии, на пути к политическому решению. У нас эффективное сотрудничество и общие цели. Без сомнения, одной из самых главных тем наших переговоров в Сочи будет именно Сирия", - сказал он. Эрдоган выразил надежду на то, что вместе с Путиным "в Сочи будет выработан план того, как на практике в дальнейшем реализовывать все принятые решения по сирийской проблеме".
"У Турции и России общие цели в Сирии. Это срочное прекращение кровопролития, защита территориальной целостности Сирии и достижение политического решения кризиса. Турция не может просто наблюдать за кровопролитием в Сирии, поэтому мы уделяем особое внимание режиму прекращения огня, одним из гарантов которого являемся в рамках решений, принятых в Астане", - заявил Эрдоган.
Турецкий президент указал, что "продолжит совместную работу с Россией для реализации мирного политического урегулирования в Сирии".