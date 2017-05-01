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Турецкий базар: о чем может говорить Эрдоган в Сочи

Международная панорама
1 мая, 9:00 UTC+3

Как сообщила пресс-служба Кремля, 3 мая турецкий лидер в рамках визита в Россию проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным

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Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

© EPA/TUMAY BERKIN

Президент Турции становится одним из наиболее частых высокопоставленных гостей в России. Об этом говорят источники, близкие к российскому МИД. 3 мая Реджеп Тайип Эрдоган прибывает в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. Хотя они встречались совсем недавно, менее двух месяцев назад, тоже на российской территории, но в Москве.

В дипломатическом понимании такая частота встреч говорит либо о беспрецедентном доверии, либо о наличии серьезных противоречий. И в случае Турции подобная двойственность, похоже, действительно существует. Что не удивительно, ведь Реджепу Эрдогану приходится изрядно лавировать, чтобы охраняя свои интересы, не лишиться союзников. Как со стороны Запада, так и со стороны Востока.

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Действительно, важный партнер, военный союзник и даже кандидат на геополитическое объединение – Евросоюз за прошедшие годы превратился в жесткого критика Анкары. Европейцев не устраивает ни государственная система управления Турции, ни миграционная политика, ни социально-экономические вопросы турецкого общества. Дошло до того, что 17 апреля глава МИД Австрии Себастьян Курц, комментируя прошедший конституционный референдум в Турции, сказал, что "больше не надо обещать туркам вступление в ЕС",  так как Анкара такой шанс потеряла. Впрочем, для президента Эрдогана это не гром среди ясного неба. Он давно разочаровался в обещаниях ЕС, а в конце марта позволил себе даже грозить личной безопасности европейцев в ответ на ограничения турецких митингов в ФРГ и Нидерландах.

Есть еще более могущественный союзник – Соединенные Штаты. Однако и заокеанским коллегам Реджеп Тайип Эрдоган больше не верит. Для этого есть веская причина. Летом прошлого года в Турции была предотвращена попытка государственного переворота. Традиционно движущей силой бунтовщиков стали военные, тысячи из них сейчас в тюрьмах ожидают приговора. Но турецкий президент уверен, что настоящим вдохновителем путча был исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который живет в США. Эрдоган жестко потребовал от американцев выдать его, но безрезультатно.Что, безусловно, вызвало его  раздражение. Он подозревает Белый Дом в попытке сместить его. 

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Но подозрения – это еще не факты. А факт заключается в том, что США открыто поддерживают и другого турецкого недруга – курдов. Особенно тех, что сейчас воюют на севере Сирии в составе так называемых "Сил народной самообороны". В Анкаре их считают ответвлением признанной в стране террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Для Вашингтона эти курды вполне рукопожатны, ведь они входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" – противников официального Дамаска. Им Вашингтон поставляет оружие, направляет военных советников. В десятых числах февраля их посетил Джон Маккейн, возглавляющий комитет по делам вооруженных сил Сената США.

"США должны изменить свою стратегию в отношении террористических организаций, группировка ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) - террористическая, но есть другие формирования, такие как СНС и РПК, которые также террористические, с ними нужно действовать соответственно", - заявил Эрдоган телеканалу Al Jazeera. "Что касается сирийских курдов, то у нас была договоренность в период президентства Барака Обамы, однако он, к большому сожалению, обманул нас. Надеюсь, что политика США при администрации Трампа изменится", – цитата из того интервью от 20 апреля.

Неудивительно, что весь турецкий истеблишмент был крайне взбудоражен, когда в прессе появилась информация, что и Россия послала своих военных инструкторов к курдам в городок Африн на север Сирии. Об этом 20 марта сообщил курдский спутниковый телеканал Rudaw со ссылкой на официального представителя Сил народной самообороны (СНС). Новость оказалась фейковой, в тот же день российское Министерство обороны опровергло ее. Но даже гипотетическая возможность такого развития событий для Анкары кажется страшным сном. Уже далеко не первое десятилетие курды с оружием в руках пытаются вырвать у нее право на свое государство. Тлеющая из-за этого партизанская война на востоке Турции, плененный с 1999 года лидер курдов Оджалан, по сути полностью автономная курдская территория в Ираке. Теперь вот сирийские курды, которых поддерживают американцы. Вопрос, может ли Турция допустить чтобы их поддержала и Москва, является абсолютно гипотетическим.

И президент Эрдоган, и его правительство делают многое, чтобы улучшить отношения с Россией. Да, был сильный кризис осенью 2015 года, когда турки сбили российский бомбардировщик в Сирии. Но уже в августе турецкий лидер принес свои извинения, состоялся ряд переговоров, восстановление экономического сотрудничества и доверия. В марте, принимая верительную грамоту от нового посла Турции, Владимир Путин заявил что "отношения с Турцией уверенно возвращаются в нормальное взаимовыгодное русло". Российский лидер также подчеркнул, что в Москве знают и высоко ценят роль Анкары в прекращении боевых действий между войсками правительства и вооруженной оппозицией в Сирии.

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Реджеп Эрдоган даже несколько раз предлагал России начать совместную операцию против боевиков ИГ в Сирии. Но в Москве ясно дали понять, что важным условием такого сотрудничества является полный отказ Турции от поддержки джихадистских группировок в Сирийской Арабской Республике. Для этого нужно реально, а не на словах, закрыть турецко-сирийскую границу на всем ее протяжении. Чтобы оружие и припасы не попадали в зону конфликта, а из нее не вывозилась бы нелегальная нефть. Доходы от которой фундаменталисты используют для дальнейшей борьбы. В этом сотрудничестве не может быть двойных стандартов, говорят российские дипломаты.

Этим принципом Анкаре стоило бы руководствоваться и в общем процессе налаживания отношений с Москвой. Например, в вопросе торговых ограничений. Для обеих сторон эмбарго приносит серьезные убытки. Поставки зерна из России в Турцию, и наоборот – импорт турецких помидоров и огурцов. Стоит помнить, что российские шаги по приостановке ввоза товаров из Турции были ответом на сбитый Су-24. Их отмена происходит постепенно. Поэтому ввод повышенной пошлины на российское зерно 15 марта стал непродуктивным шагом. На Красноярском экономическом форуме вице-премьер Аркадий Дворкович заявил журналистам что "вопрос снятия ограничений по зерну носит безусловный характер. Без этого вообще никаких действий с нашей стороны не будет". Другими словами, если президент Эрдоган хочет довести объем рынка торговли с Россией до $100 миллиардов, Анкаре стоит самой убрать все препятствия.

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Еще одним важным вопросом взаимодействия остается позиция Анкары по Крыму. Как сообщили те же источники, близкие к МИД, Турция заинтересована в развитии бизнеса в этом российском регионе. Об этом в интервью ТАСС говорили и члены турецкой делегации на недавнем Международном экономическом форуме в Ялте. Часто эти проекты строятся на сотрудничестве бизнесменов из Турции с деловыми кругами крымских татар. И здесь, говорят эксперты, важно опять не прибегать к двойным стандартам. Москва приветствует поддержку Анкарой крымских татар. Тех, которые по-настоящему имеют отношение к Крыму, которые живут и работают на полуострове. В то время как контакты турецких властей с запрещенной в России организацией "Меджлис крымско-татарского народа" вызывает непонимание. Эта структура базируется в другой стране, ее члены участвуют в блокаде Крыма, многие контактируют  с террористическими организациями в том числе на территории Турции. 

В любом случае, повестка двусторонних отношений России и Турции очень широка. Экономические и энергетические аспекты, военное сотрудничество. Как сообщили в Ростуризме, в 2017 году Турцию намерены посетить более 5 миллионов россиян. И уже на майские праздники турецкие курорты заняли вторую строчку среди предпочтений туристов из России.

Но, как сообщили ТАСС источники во внешнеполитическом блоке России, на предстоящих переговорах Владимира Путина и Тайипа Реджепа Эрдогана турецкой стороне фактически предъявят ультиматум.  Анкаре надо решить, готова ли она  для установления реального стратегического партнерства с Москвой первой снять все торговые ограничения, в первую очередь на поставки зерна? И стоит ли поддерживать  радикальных исламистов в Сирии, понимая, что это может привести к тому, что Россия поможет сирийским курдам в их борьбе с боевиками ИГ? Узнаем об этом  в ближайшее время! До сих пор российскому и турецкому лидерам удавалось в конструктивном диалоге находить выход из самых непростых ситуаций и приходить к взаимовыгодному компромиссу.

Автор: Георгий Тренёв

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