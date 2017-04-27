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Песков: Путин и Эрдоган могут обсудить 3 мая в Сочи поставки С-400

Политика
27 апреля, 18:07 дата обновления: 27 апреля, 18:53 UTC+3

Ранее о планах президента Турции поднять на переговорах тему закупки зенитно-ракетных комплексов сообщил министр национальной обороны страны Фикри Ышык

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить в Сочи 3 мая поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 турецкой стороне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Может (обсуждаться тема поставок С-400 на встрече двух лидеров)", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр национальной обороны Турции Фикри Ышык сообщил, что Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным 3 мая в Сочи параметры контракта по ЗРК С-400. "Предполагаю, что по итогам переговоров Эрдогана с Путиным будет принято совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения российского ЗРК", - отметил он.

Ранее министр заявлял, что "работа по С-400 достигла финального этапа, но это не значит, что завтра будет подписано соглашение".

О том, что Турция и Россия ведут переговоры по закупке С-400, стало известно в ноябре прошлого года, а в марте этого года глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил, что Анкара высказывала пожелание получить от Москвы кредит на приобретение вооружения, в том числе зенитно-ракетных комплексов этого типа. В феврале Чемезов заявлял, что Турция проявляет интерес к С-400, стороны ведут переговоры о возможных поставках.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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