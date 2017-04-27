Песков: Путин и Эрдоган могут обсудить 3 мая в Сочи поставки С-400

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить в Сочи 3 мая поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 турецкой стороне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Может (обсуждаться тема поставок С-400 на встрече двух лидеров)", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.
Министр национальной обороны Турции Фикри Ышык сообщил, что Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным 3 мая в Сочи параметры контракта по ЗРК С-400. "Предполагаю, что по итогам переговоров Эрдогана с Путиным будет принято совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения российского ЗРК", - отметил он.
Ранее министр заявлял, что "работа по С-400 достигла финального этапа, но это не значит, что завтра будет подписано соглашение".
О том, что Турция и Россия ведут переговоры по закупке С-400, стало известно в ноябре прошлого года, а в марте этого года глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил, что Анкара высказывала пожелание получить от Москвы кредит на приобретение вооружения, в том числе зенитно-ракетных комплексов этого типа. В феврале Чемезов заявлял, что Турция проявляет интерес к С-400, стороны ведут переговоры о возможных поставках.