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Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным детали контракта по С-400

Международная панорама
24 апреля, 10:26 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Министр национальной обороны Фикри Ышык не стал вдаваться в детали ведущихся переговоров
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АНКАРА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 3 мая в Сочи параметры контракта по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом  сообщил турецкий министр национальной обороны Фикри Ышык.

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"Предполагаю, что по итогам переговоров Эрдогана с Путиным будет принято совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения российского ЗРК", - цитирует министра Anadolu.

Ышык не стал вдаваться в детали ведущихся переговоров, сказав, что пока "было бы неверным их обнародовать". "Более полную информацию о закупках батарей, а также реализации ряда проектов обнародуем после утверждения деталей", - сказал он.

Ранее министр заявлял, что "работа по С-400 достигла финального этапа, но это не значит, что завтра будет подписано соглашение". О том, что Турция и Россия ведут переговоры по закупке С-400, стало известно в ноябре прошлого года, а в марте этого года глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил, что Анкара высказывала пожелание получить от Москвы кредит на приобретение вооружения, в том числе зенитно-ракетных комплексов этого типа. В феврале Чемезов заявлял, что Турция проявляет интерес к С-400, стороны ведут переговоры о возможных поставках.

21 апреля канцелярия Эрдогана сообщила о предстоящей 3 мая поездке турецкого президента в Сочи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил утвердительно на вопрос, состоится ли встреча лидеров двух стран.

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