Песков: Путин и Эрдоган встретятся 3 мая в Сочи

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 3 мая встретится в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Да", - заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, состоится ли такая встреча президентов РФ и Турции.