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Путин и Эрдоган обсудят в Сочи борьбу с террором и урегулирование в Сирии

Политика
28 апреля, 15:11 дата обновления: 28 апреля, 15:20 UTC+3

Как сообщили в пресс-службе Кремля, встреча состоится 3 мая

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реждеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи 3 мая совместную борьбу с терроризмом и урегулирование ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

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"Предполагается рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

Турецкий лидер посетит РФ с рабочим визитом по приглашению Путина. В Кремле добавили, что на предстоящих переговорах "лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся 10 марта с. г. в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня"

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Российско-турецкие отношения
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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